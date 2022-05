Wet look czyli efekt mokrych włosów. Oto najmodniejsza odmiana mokrej włoszki i hit sezonu 2022 [zdjęcia - 15.05.2022 r.] Kamila Pochowska

Pokochały ją Kim Kardashian, Selena Gomez i Dakota Johnson. Wet look czyli efekt mokrych włosów to fryzura, która uchodzi za modniejszą wersję mokrej włoszki. Jest elegancka a przy tym drapieżna. Świetnie się prezentuje na włosach długich i półdługich. Zobacz w naszej galerii, jak wygląda wet look - najmodniejsza fryzura sezonu 2022.