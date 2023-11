Weterynarz, tresura, szczepienia i karmy. Te koszty utrzymania psa można odliczyć od podatku! [27.11.2023]

Są sytuacje, w których do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć można między innymi: opiekę weterynaryjną psa, jego tresurę, szczepienia oraz wyżywienie.

Czy można odliczyć koszty psa? Z pozoru odpowiedź na to pytanie jest z góry przesądzona i nie na korzyść właścicieli czworonogów. Okazuje się jednak, że urzędy skarbowe dopuszczają taką możliwość.

"Programista: Pies pilnował mi biuro"

Kilka dni temu media obiegła informacja o pewnym przedsiębiorcy, który postanowił odliczyć koszty psa od podatku. Programista prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na wydzielonej powierzchni domu i zdecydował się, że kupi psa. Zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej, aby uzyskać potwierdzenie, że może odliczyć wydatki związane z zakupem, szkoleniem i utrzymaniem psa. Tłumaczył, że zwierzak miał pilnować jego „biura”, czyli zabezpieczać źródło przychodów. Pies miał strzec sprzętu oraz dokumentacji w czasie nieobecności właściciela, a także działać odstresowująco na pana czy nawet budzić sympatię u odwiedzających go kontrahentów i w efekcie przyczynić się do dobrego prosperowania małego przedsiębiorstwa. Tę historię opisał portal prawo.pl.

KAS przyjęła tę argumentację, ale nie w całości. Zgodziła się na częściowe odliczenie kosztów uznając, że „trudno wskazać obiektywny wpływ posiadania psa na uzyskanie przychodu w branży IT”. Jeśli pies będzie pełnił funkcje stróżujące, to wydatki mogą przyczynić się do zabezpieczenia źródła przychodów w działalności lecz wnioskodawca musi je podzielić”. Koszty psa stróżującego podlegają odliczeniu na zasadach podobnych do tych, które stosuje się w przypadku wydatków na zakup usług agencji ochrony.

Jak odliczyć psa od podatku? Oto możliwości

O możliwości „odliczenia psa od podatku” zapytaliśmy w kujawsko-pomorskiej KAS.

I tak: podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków m.in., gdy wykaże ich związek z prowadzonym biznesem, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość przychodu, czy też zachowanie albo zabezpieczenie źródła zarobkowania.

Zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych uzależnione jest od tego, czy nie mieści się on w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (który zawiera art. 23 ust. 1 / art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym).

- Nie każdy wydatek, nawet związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest kosztem podatkowym, ale tylko taki, który realizuje cel wskazany w powołanym przepisie. Cel ten musi być widoczny, a ponoszone koszty winny go realizować bądź co na najmniej zakładać realnie możliwość jego osiągnięcia - odpowiedziała nam Kinga Błaszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. - Przepisy uzależniają uznanie wydatku za koszt od wykazania związku przyczynowo - skutkowego między wydatkiem, a przychodem.

Obowiązek wykazania tego związku leży po stronie podatnika, bowiem to on wyciąga korzystne dla siebie skutki prawne.

Wtedy jest koszt uzyskania przychodu

Jak zatem z powyższego wynika wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli:

1) został definitywnie poniesiony przez podatnika, który zamierza go

odliczyć od swojego przychodu podatkowego (dochodzi do uszczuplenia zasobów finansowych podatnika w sposób ostateczny);

2) został poniesiony w celu uzyskania przychodów, ewentualnie w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

3) ma związek z danym źródłem przychodów (np. z działalnością gospodarczą podatnika – w przypadku podatników prowadzących

działalność gospodarczą);

4) został właściwie udokumentowany;

5) nie jest wymieniony w negatywnym katalogu określonym w art. 23 ust. 1 / art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym.

Pies wpływa na zyski?

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła.

Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości. Aby możliwym było zaliczenie wydatków poniesionych na czworonoga do kosztów uzyskania przychodu trzeba rozważyć, czy obecność psa w firmie przyczyni się do powstania przychodu w ramach prowadzonej działalności.

Wydatki na psa - kiedy są kosztem?

Wydatki na utrzymanie psa, takie jak jedzenie, szczepienia czy tresura, mogą zostać zaliczone do kosztów, w sytuacji, gdy firma (biuro) znajduje się poza miejscem zamieszkania, a przedsiębiorca nie ma możliwości zatrudnienia firmy ochroniarskiej. Wtedy można wykazać, że pies ma za zadanie chronić siedzibę firmy, ale nie może odstraszać klientów - więc niezbędna jest tresura. Do koszów firmowych zaliczyć też można opiekę weterynaryjną, szczepienia oraz wyżywienie.

Firma w domu i pies w domu? Czy to koszt?

W przypadku jednak, gdy przedsiębiorca prowadzi firmę w domu, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Możne zaliczyć do kosztów wydatki związane z utrzymaniem zakupionego psa (zakup, wyszkolenie, wyżywienie, opiekę weterynaryjną i szczepienia, lecz jedynie w takiej części, w jakiej pies ten będzie wykorzystywany na potrzeby firmy, a nie dla celów prywatnych.

Wskazać przy tym należy, iż to na podatniku, jako odnoszącym korzyść z faktu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu, ciąży obowiązek wykazania, w jakiej części wydatki te mają związek z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą oraz obowiązek ich właściwego udokumentowania.

