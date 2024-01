Wezwania do wojska 2024 - te osoby mogą otrzymać wezwanie na ćwiczenia. Nowe zasady kwalifikacji i powołania [20.01.2024] S, WIXAD

W polskiej armii poszukuje się specjalistów o konkretnej wiedzy i umiejętnościach, co sprawia, że istnieje różnorodna lista zawodów potrzebnych w siłach zbrojnych. O zawodach, na które aktualnie jest zapotrzebowanie w polskiej armii, także pod kątem ćwiczeń, piszemy na kolejnych slajdach. Zachęcamy do sprawdzenia, kogo aktualnie poszukują w wojsku. archiwum Polska Press Zobacz galerię (11 zdjęć)

12 stycznia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa obejmująca okres do 30 kwietnia tego samego roku, dotycząca aż 230 tysięcy osób. Proces ten obejmuje ocenę zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. Warto zauważyć, że od 13 stycznia obowiązują nowe przepisy, ograniczające czas na stawienie się w jednostce wojskowej do zaledwie 6 godzin w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojny.