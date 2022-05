Więcej emerytów zyskało zwolnienie z płacenia abonamentu RTV. Kto jeszcze nie musi płacić? [4.05.2022 r.]

Zadzwoniła do nas pani Janina z powiatu inowrocławskiego (dane do wiadomości redakcji - dop. red.). - W listopadzie ubiegłego roku skończyłam 60 lat i przeszłam na emeryturę. Od grudnia załatwiłam sobie na poczcie zwolnienie z płacenia abonamentu RTV, bo moja emerytura wynosiła niecałe 2550 złotych brutto. Tegoroczna waloryzacja była rekordowa. Z jednej strony mnie to bardzo cieszy, bo co miesiąc mam więcej w portfelu, ale z drugiej martwi, czy wciąż się załapię na darmowy abonament RTV. Na decyzję waloryzacyjną z ZUS wciąż czekam. Jaka jest teraz maksymalna wysokość emerytury, by senior nie musiał płacić na publiczne radio i telewizję? - dopytuje się Czytelniczka „Pomorskiej”.