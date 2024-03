Więcej osób załapie się na 500 plus dla niepełnosprawnych. Oto nowy próg dochodowy [4.03.2024 r.]

Dobra wiadomość dla osób, które w poprzednim roku czy latach nieznacznie przekraczały próg dochodowy uprawniający do 500 plus dla niepełnosprawnych. Jest szansa, że w tym roku zmieszczą się we wskazanej kwocie. A to dlatego, że po tegorocznej waloryzacji nowy próg dochodowy będzie wynosić 2419,33 zł brutto, czyli o ponad 261 zł więcej niż dotychczas (do końca lutego 2024 roku jest to kwota 2157,80 zł brutto - dop. red.). Oznacza to, że od marca krąg uprawnionych do tego świadczenia znacznie może się powiększyć. Warto więc sprawdzić swoją decyzję, którą ZUS przyśle po waloryzacji. Jeśli okaże się, że łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych jest niższa niż 2419,33 zł brutto, to możemy wnioskować o 500 plus dla niesamodzielnych.