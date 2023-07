Wielka miłość Zbigniewa Bartmana i Zuzanny Góreckiej. Tak mieszkają gwiazdy siatkówki

Nie przeszkadza im różnica wieku, Zbigniew jest starszy od Zuzanny o 13 lat, oboje świetnie czują się w swoim towarzystwie. Siatkarz wcześniej związany był z lekkoatletką Joanną Michalską, z którą ma syna Aarona. Zuzanna Górecka czekała dopiero na wielką miłość.

"Ważne jest to, że dobrze się czujemy w swoim towarzystwie i jesteśmy szczęśliwi, a reszta? To, co ludzie mówią, myślą, tak średnio ma dla mnie znaczenia, bo ludzie zawsze znajdą powody, by podciąć skrzydła czy coś zniszczyć" - wyznała Zuzanna Góralska podczas spotkania na Instagramie ze swoimi fanami.