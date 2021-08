Wielki mecz we Włocławku. Anwil - Rytas Wilno to przystawka przed sezonem PLK

W sobotę na boisku we włocławskiej Hali Mistrzów staną naprzeciw siebie: z jednej strony gospodarze, wielokrotni mistrzowie Polski, z drugiej - zawodnicy Rytas Wilno. To ceniona europejska marka, wielokrotny mistrz rozgrywek krajowych, multimedalista, uczestnik zmagań elitarnej Euroligi, EuroCup oraz Ligi Mistrzów. Z podium mistrzostw krajowych nie schodzi od 23 lat, choć ostatnie mistrzostwo to 2014 rok.

Arkadiusz Lewandowski podkreśla, że to może być początek nowej historii Anwil Basketball Cup i w kolejnych latach klub wraz ze sponsorem będą próbowali ściągnąć do Hali Mistrzów kolejne europejskie marki. - Kontrakt z europejska koszykówką jest bardzo ważny. W ostatnich 30 latach graliśmy w pucharach europejskich i wspólnie z naszym sponsorem strategicznym chcieliśmy, aby przed tym sezonem także przygotowania przebiegały jak najlepiej. Pojawiła się okazja, żeby ściągnąć do Włocławka taką markę jak Rytas Wilno, była przychylność z drugiej strony i nie wahaliśmy się ani chwili. Razem ze sponsorem zaoferujemy włocławianom świetny event koszykarski - dodaje Lewandowski.