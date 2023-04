Wielki Piątek 2023 - co oznacza? Czy trzeba iść do kościoła? To wspomnienie męki, ukrzyżowania i śmierci Jezusa [07.04.2023]

Wielki Piątek w 2023 roku przypada 7 kwietnia. Wielki Piątek to dzień szczególny dla każdego katolika w okresie duchowego przygotowania do Wielkanocy. W Wielki Piątek przypominana jest męka i śmierć Jezusa Chrystusa. Wielki Piątek to jedyny dzień w całym roku liturgicznym, gdy nie odbywa się Msza Święta. W kościołach odprawiana jest tylko liturgia Męki Pańskiej. Wiele osób zastanawia się, czy w Wielki Piątek 7 kwietnia trzeba iść do kościoła. Wyjaśniamy.

Wielki Piątek - co oznacza ten dzień?

Piątek 7 kwietnia 2023 roku to Wielki Piątek, szósty dzień Wielkiego Tygodnia i jednocześnie drugi dzień Triduum Paschalnego. Triduum Paschale to w tradycji chrześcijańskiej trzy dni poprzedzające Zmartwychwstanie: Wielki Czwartek,

Wielki Piątek,

Wielka Sobota. Czytaj także: Triduum Paschalne - co to znaczy? Kiedy trzeba iść do kościoła? Oto tradycje na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę Drugim dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Piątek - dzień śmierci Jezusa Chrystusa. Tego dnia, według tradycji, wspomina się Jego męczeńską śmierć na krzyżu. Wielki Piątek to jedyny dzień w całym roku liturgicznym, gdy nie odbywa się Msza Święta. Nie udziela się także sakramentów za wyjątkiem namaszczenia chorych. W kościołach odprawiana jest tylko liturgia Męki Pańskiej.

Liturgię tego dnia poprzedzają nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W Wielki Piątek odbywa się tzw. przeproszenie krzyża - wierni adorują drzewo krzyża będące symbolem zbawienia. Następnie Najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do symbolicznego Grobu Pańskiego. W Wielki Piątek od samego rana gospodyni podnosiła pierzyny i smagała domowników po nogach rózgą, mówiąc "Boże rany Boże rany mój Jezu Kochany”. W Wielki Piątek - podobnie jak przez cały okres Wielkiego Postu - należy powstrzymać się od zabaw i imprez. Wielki Piątek jest czasem powagi, smutku, żałoby i skupienia. Tradycyjnie Wielki Piątek był dniem umartwienia i smutku.

Wielki Piątek - post ścisły

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Oznacza on obowiązek poszczenia zarówno ilościowego, jak i jakościowego. W praktyce oznacza to, że można zjeść trzy posiłki, w tym jeden do syta i dwa skromne. Nie należy jednak jeść mięsa, natomiast ryby - wolno. Przestrzeganie postu ścisłego nie dotyczy wszystkich. Do postu jakościowego zobligowani są wszyscy wierni, którzy ukończyli 14. lat. Z kolei do zachowania postu ilościowego zobowiązani są katolicy między 18. a 60. rokiem życia.

Zobacz też: To należy włożyć do koszyczka ze święconką. Oto lista produktów i ich symbolika

Wielki Piątek - tradycje i obrzędy

Niegdyś w Wielki Piątek praktykowano wiele obrzędów i zwyczajów ludowych. W ten dzień zachowywano się jak w czasie żałoby - ubierano się na czarno, nie można było krzyczeć a nawet głośno rozmawiać czy wykonywać hałaśliwych prac. Zatrzymywano zegary i zasłaniano lub odwracano do ściany lustra, by oglądający się w nich człowiek w ten dzień nie spostrzegł diabła. Wierzono, że gdyby gospodarz spojrzy w lustro w Wielki Piątek, to grad zniszczy mu uprawy. Wczesnym świtem wędrowano do rzek i potoków, by umyć się w bieżącej wodzie. Dla chorych i bydła przynoszono wodę w wiadrach, wierzono bowiem, że tylko tego dnia ma ona właściwości uzdrawiające i zapobiegające chorobom, a obmycia dokonywane wiosną mają na nowo spowodować oczyszczenie i odrodzenie.

W Wielki Piątek gotowano jajka, które były święcone w Wielką Sobotę i z których robiono pisanki. W wodzie po gotowaniu jaj dziewczęta często myły włosy lub twarz, aby pozbyć się piegów lub innych mankamentów urody. Wierzono, że kiedy Jezus leży w grobie, to po świecie grasuje zło, czarownice i upiory, dlatego zwyczajowo gospodarz w Wielki Piątek dla ochrony przed złem obchodził trzy razy wkoło obejście, a gospodynie jeszcze przed świtem w Wielką Sobotę doiły krowy, by czarownice nie odebrały im mleka. Zgodnie z przysłowiem: „W Wielki Piątek dobry siewu początek” gospodarze, o ile pogoda pozwalała, dokonywali symbolicznego siewu zboża, wierząc, że urośnie bez chwastów.

Wielki Piątek - czy trzeba iść do kościoła?

Wiele osób zastanawia się, czy 7 kwietnia w Wielki Piątek trzeba iść do kościoła? Czy 7 kwietnia wiernych obowiązuje uczestnictwo w nabożeństwach?

O tym, czy uczestnictwo we mszy 7 kwietnia - w Wielki Piątek - jest obowiązkowe, decyduje kanon 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Czytamy w nim: "Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych". Wielki Piątek w kościele rzymskokatolickim nie jest świętem nakazanym. Oznacza to, że w tym dniu katolicy nie mają obowiązku pójścia do kościoła. Co to oznacza w praktyce? Osoby wierzące nie mają obowiązku uczestniczenia 6 kwietnia w nabożeństwach. Katolicy nie muszą obowiązkowo iść do kościoła.

Czy w Wielki Piątek 7 kwietnia trzeba iść do kościoła?

7 kwietnia to Wielki Piątek. W Większości krajów Unii Europejskiej Wielki Piątek jest dniem świątecznym wolnym od pracy, tak jest np. w Niemczech, Szwecji, Czechach i Słowacji. W Polsce Wielki Piątek 7 kwietnia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wśród wiernych pojawia się pytanie, czy trzeba 7 kwietnia iść do kościoła? Czy jest to dzień obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Świętej? Wyjaśniamy.

Wielki Piątek nie jest to święto nakazane. Oznacza to, że 7 kwietnia wierni nie są zobowiązani do czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej. W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego - czytamy w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami kościelnymi, obowiązek uczestniczenia we Mszy Św. obowiązuje tylko we wskazane dni, które znalazły się na tzw. liście świąt nakazanych. Znajdują się na niej następujące dni: wszystkie niedziele

1 stycznia (Nowy Rok) - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

6 stycznia - Święto Trzech Króli

Boże Ciało - obchodzone w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej

15 sierpnia - Matki Boskiej Zielnej

1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia - Boże Narodzenie

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!