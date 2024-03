Wielki Piątek ma być dniem wolnym od pracy. Mamy opinie pracowników i pracodawców z Kujawsko-Pomorskiego [24.03.2024 r.]

- Rozmawiałem dziś na ten temat z przedsiębiorcami z naszego regionu i mówią zgodnie, że to dla nich dodatkowe obciążenie w trudnych czasach - tak pomysł OPZZ komentuje dla „Pomorskiej” Łukasz Gliński, prezes Pracodawców Pomorza i Kujaw. - Wziąwszy pod uwagę duże podwyżki płacy minimalnej, to niewątpliwie kolejny ciężar. Niektóre branże bardzo mocno odczuwają, że muszą więcej płacić pracownikom. Są to m.in. ochrona czy usługi sprzątające. Trudności ma też transport i przetwórcy produktów rolnych. Nie wiemy wciąż, jak rynek przyjmie odmrożenie VAT-u na żywność, jak z tego powodu osłabi się siła nabywcza. No i wreszcie, te firmy, które dziś w miarę dobrze sobie radzą i mają klientów na swoje wyroby, nagle przez wolne tracą kolejne dni na produkcję, jak maja obsadzić zmiany, żeby zdążyć z zamówieniami? Ich sytuacja również może się pogorszyć. - To nie jest dobry moment na wprowadzanie dni wolnych od pracy. Poczekajmy na lepsze czasy.