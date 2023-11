Wielkie świętowanie 45 par z Gminy Tuchola obchodziło jubileusze małżeńskie! Jedna uczciła 70 wspólnych lat! Zdjęcia

Dostojnych jubilatów do wspólnego świętowania zaprosił burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. Uroczystości podzielono na dwa dni ze względu na dużą liczbę świętujących małżeńskie gody.

Jubileusze par małżeńskich z Gminy Tuchola

Obchody rozpoczęły się od części oficjalnej, podczas której parom z 50-letnim stażem małżeńskim wręczone zostały medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Jubilatów, w imieniu prezydenta RP, odznaczył burmistrz Tucholi. Pozostali jubilaci otrzymali specjalnie przygotowane na tę okazję upominki.

Spotkanie umilił kameralny koncert w wykonaniu Dariusza Krygowskiego i Tomasza Kotowskiego. Występ lokalnych artystów przypadł do gustu uczestnikom uroczystości, którzy spontanicznie dali się porwać nie tylko do wspólnego śpiewania, ale i do tańca.

Po części oficjalnej burmistrz Tadeusz Kowalski i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Lucyna Gorzula zaprosili wszystkich na poczęstunek. Była to idealna okazja, by wspólnie powspominać swoje ślubne przeżycia sprzed 50 i więcej lat.