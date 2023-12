Wiemy, co będzie się działo w przedostatnim odcinku "Rolnik szuka żony". Zobaczcie romantyczne zdjęcia! [2.12.2023 r.]

Waldemar z "Rolnik szuka żony" zabrał Ewę na randkę do Opola

Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień. Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego…

Darek z "Rolnik szuka żony" wybierze się z Nicolą w rejs

Darek i Nicola spędzą czas bardzo aktywnie. Będą pływać żaglówką oraz zjeżdżać na tyrolce . Zjedzą też romantyczną kolację w przepięknym miejscu. Na pierwszy rzut oka widać, że uczucia Nicoli do przystojnego rolnika są coraz żywsze. Ale Darek wciąż trzyma dziewczynę na dystans. Czyżby dopadły go wątpliwości? Warto obejrzeć przedostatni odcinek programu "Rolnik szuka żony", by wyrobić sobie własne zdanie.

Dziewczyna z Bydgoszczy bierze udział w programie "Rolnik szuka żony". Nicola to kandydatka na żonę Dariusza. 22-letnia Nicola właśnie dostała się do następnego etapu reality show w TVP1. Do swojego…

Randka Jakuba i Ani z "Rolnik szuka żony". Padną strzały

Jakubzabierze Anię na romantyczną wyprawę łódką po jeziorze. Padną też strzały. Spokojnie, to tylko Ania będzie uczyła się strzelać z broni palnej, zarówno krótkiej, jak i długiej. Związek Jakuba i Ani po ciężkim początku rozwija się świetnie i para wyraźnie dobrze bawi się razem. Pozostaje tylko posłuchać Mickiewicza i ustalić "czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie". I w sumie po to właśnie są randki. Zwłaszcza takie wystrzałowe.