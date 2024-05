Wiemy, co wydarzy się w finale programu Sanatorium Miłości. Dotarliśmy do zdjęć z finału! [12.05.2024] S

Ostatni odcinek szóstego sezonu „Sanatorium miłości” obiecuje poruszenie i niespodzianki, podtrzymując napięcie widzów do samego końca. Przygotujcie się na niezapomnianą randkę oraz intymną rozmowę w „4 oczy” kuracjusza z Martą Manowską. A to wszystko poprzedzone będzie uroczystym balem, na którym poznamy Króla i Królową turnusu! My już mamy zdjęcia z finałowego odcinka.