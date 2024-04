Wiemy, kim jest Maria Luiza z "Sanatorium miłości 6". "Miałam cudowne życie i cudownego męża" [9.04.2024 r.]

Był od niej starszy o 2 lata. Spędzili razem 23 lata. Dzieci go kochały i świetnie się z nim dogadywały. Po jego śmierci Maria Luiza załamała się. Podniosła się głównie dzięki wsparciu córki.

- Mój mąż to był wspaniały człowiek. Stworzyliśmy cudowne małżeństwo i kapitalną rodzinę. On po prostu nas nosił na rękach, do samego końca, do ostatniego momentu - mówiła ze łzami w oczach Maria Luiza.