Wieża widokowa w Nakle otwarta dla turystów. W weekend więcej atrakcji w mieście

Wieża widokowa w parku im. Jana III Sobieskiego to zabytkowa budowla. Wzniesiona została w 1902 r. przez Otto Münchau’a, nakielskiego architekta i budowniczego. Niegdyś odwiedzano ją tłumnie dla pięknych widoków. Starsi mieszkańcy wspominają, że w ładny dzień dostrzec z niej można oddaloną o 20 km Kcynię, a nawet Bydgoszcz.

Okazji nie tak wiele

Warto skorzystać z zaproszenia, bo taka okazja nie zdarza się co dzień. Wieża dostępna jest dla zwiedzających tylko sporadycznie. Zwykle są to wakacyjne niedziele lub święta narodowe.

- Każdorazowe jej otwarcie cieszy się dużym zainteresowaniem – powiedziano nam w czwartek 10 sierpnia w Nakielskim Ośrodku Kultury. To ta placówka sprawuje pieczę nad zabytkową budowlą. Jak dowiadujemy się - dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest wystawa archiwalnych zdjęć dawnego Nakła. Na szczycie wieży jest też luneta, która ułatwia podziwianie widoków.

Zabytek ten stosunkowo niedawno przywrócony został miastu. Przez lata zdewastowana wieża była zamknięta na cztery spusty. Pomysł jej rewitalizacji zrodził się w 2017 r. Na realizację zamierzeń trzeba było jednak poczekać, bo samorząd rozpoczął walkę o dofinansowanie inwestycji. Udało się. Urząd marszałkowski wsparł projekt kwotą blisko 90 tys. zł.

Wymieniono wówczas m. in. zniszczone cegły, a także okna, drzwi, schody. Całość zabezpieczona została przed wilgocią. Zbudowano też taras widokowy na drewnianej platformie. By nie dochodziło do dewastacji teren wokół wieży jest całodobowo monitorowany.