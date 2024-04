Wiktoria Bosc - tak teraz wygląda córka Beaty Tyszkiewicz i Jacka Padlewskiego. Mamy zdjęcia [2.04.2024]

Beata Tyszkiewicz - mama Wiktorii Padlewskiej-Bosc

Taka jest Wiktoria Padlewska-Bosc, córka Beaty Tyszkiewicz - ZDJĘCIA

To właśnie portrety oraz rozmowy z jej własną matką, Beatą Tyszkiewicz, zainspirowały ją do przeprowadzenia serii wywiadów z matkami o córkach i córkami o matkach. Pierwsze dwie rozmowy ukazały się na łamach "Twojego Stylu" i zostały bardzo ciepło przyjęte przez czytelników, co zachęciło autorkę do dalszej pracy - reklamuje portal lubimyczytac.pl