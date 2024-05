Wilfredo Leon i jego żona Małgosia - romantyczne zdjęcia. Tak mieszkają i żyją na co dzień [20.05.24]

W styczniu 2024 roku żona Wilfredo Leona, Małgorzata, zamieściła post w mediach społecznościowych o następującej treści:

Dokładnie 10 lat temu, mroźnego 28 stycznia 2014 roku, rozpoczął się nowy rozdział w naszym życiu. Wilfredo opuścił swoją ojczyznę w pogoni za lepszym jutrem i zdecydował, że to Polska stanie się jego domem.

Dobrze pamiętam ten wieczór, kiedy czekałam na niego na warszawskim lotnisku. Buzowała we mnie mieszanka wielu emocji: niepewności, czy w ogóle wpuszczono go do samolotu na Kubie, ekscytacji, że jeśli jednak był w tym samolocie, to ZA CHWILĘ GO ZOBACZĘ, lęku, jak to wszystko będzie dalej wyglądało, a w końcu euforii, gdy ujrzałam go w rozsuwających się drzwiach hali przylotów. Reszta jest (niesamowitą) historią.