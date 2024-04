Witaminy są niezbędne do prawidłowej pracy mózgu. Poprawiają pamięć i koncentrację [22.04.2024] Justyna Trawczyńska

Mózg człowieka to narząd, który trzeba ciągle rozwijać. Dlatego człowiek od najmłodszych lat się uczy, aby go rozwijać. To także dlatego zaleca się, aby seniorzy rozwiązywali krzyżówki czy czytanie książki, co dobrze wpływa na działanie mózgu. Jak możemy pomóc naszym mózgom? Zobaczcie, jakie witaminy pozytywnie działania na jego prace.