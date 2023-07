Wkrótce ślub Joli i Dariusza z Sanatorium Miłości. Narzeczona Dariusza mieszka w Inowrocławiu [28.07.2023]

Kim jest Dariusz Kosiec z "Sanatorium miłości"?

Kim jest Jola, wybranka Dariusza z "Sanatorium miłości"?

- Jestem dopiero 2 lata po rozwodzie. Było mi ciężko. Człowiek był przyzwyczajony do życia z drugą osobą. Dzięki piątej edycji "Sanatorium miłości" poznałem moją piękną Jolę. Nie w "Sanatorium miłości", ale dzięki temu programowi - podkreślał w programie "Pytanie na śniadanie" Dariusz Kosiec.

Jak do tego doszło? W programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 opowiedziała o tym Jola z Inowrocławia, dziś już narzeczona Dariusza. Okazuje się, że Jola i Dariusz poznali się dzięki Agnieszce - koleżance, z którą Jola pracuje w szpitalu. - Jechałyśmy razem do Sopotu. Wtedy ona pokazała mi zdjęcie Darka. "Zobacz, to jest mój kolega. On brał udział w "Sanatorium miłości" - powiedziała. Wtedy ja spontanicznie stwierdziłam, że wyślę mu zaproszenie do znajomych na Facebooku. Tak też zrobiłam. Nie dosyć, że przyjął mnie do znajomy do jeszcze dostałam SMS z prośbą o kontakt. Chwilę potem była już pierwsza rozmowa. Bardzo szybko to się potoczyło - opowiadała Jola z Inowrocławia.