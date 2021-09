Włocłavia Włocławek - Piast Gliwice w 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski. Zapis relacji na żywo

Włocłavia Włocławek - Piast Gliwice 0:2 (0:1)

90+3 - koniec, awans Piasta, Włocłavii na pożegnanie z pucharem dostanie 15 tys. złotych. To był bardzo ciekawy mecz na 75-lecie Włocłavii. 2500 kibiców na trybunach - przekazał wiceprezes Włocłavii. Wkrótce wideo z konferencji prasowej

90+1 - Alberto Toril Domingo w słupek z rzutu karnego, nie ma 3 gola dla Piasta. Falowany był Mosór przez Wypija

90 - 3 minuty doliczone

85 - 0:2

82 - Domingo głową tuż obok bramki

80 - Steczyk za Kądziora, zmiana w zespole gości

78 - Włocłavia coraz śmielej, aktywny Kulak

77 - po akcji Kuropatwińskiego, pierwszy rzut rożny dla Włocłaavii

76 - Pohlid i Miłek za Kacperskiego i Czyżewskiego zmiany we Włocłavii

74 - Mosór za Katranisa, zmiana w Piaście

72 - groźna akcja Włocłavii, strzał Kulaka broni Szymański

70 - po rożnym głową Sokołowski nad bramką

67 - coraz większa przewaga gości

66 - Jankowski za Galanciaka, zmiana we Włocłavii

66 - Domingo głową nad bramką

64 - zmiany w Piaście, zeszli Stojilković i Jodłowiec, na boisku pojawili się Sokołowski i Domingo

61 - Feter z wolnego, głową Cichowlas, piłkę pewnie łapie Szymański, celny strzał Włocłavii

59 - kontra Piasta, ale wyjaśniają sytuacje włocławianie

56 - zmiany we Włocłavii, Żuławski i Kulak za Behlke i Tabakę

⚽️ GOOOL 53 - Damian Kądzior z rzutu karnego 0:2. Zapała wyczuł strzelca, ale nie zdołał odbić piłki. Faulowany w polu karnym był Ameyaw

49 - z wolnego Kądzior, Nikola Stojilković głową tuż obok słupka

46 - Kądzior leży w polu karnym, jest opatrywany, rozbity nos, ale po chwili wraca na boisko

46 - zmiana w Piaście, za Pyrkę Winciersz

45+1 - przerwa, 0:1. bardzo ciekawe 25 minut spotkania. Nie widać takiej dużej różnicy klas między zespołami

45 - minuta doliczona

42 - Tomasz Mokwa, indywidualna akcja, strzał po krótkim rogu, broni Zapała,

41 - z pierwszej piałki w polu karnym pograł Piast, ale rzut rożny

40 - spadło tempo meczu, bez sytuacji, gra w środku pola, więcej przy piłce Piast 0:1

30 - spokojny okres gry, 0:1

20 - fajny, ciekawy mecz, akcje z obu stron 0:1

17 - akcja aktywnego Kuropatwińskiego, dośrodkowanie Behlke, piłkę złapał Szymański, ale po chwili mu wypadła i gdyby Tabaka nie był odwrócony z kilku metrów trafiłby do siatki...

15 - Cichowlas upomniany żółtą kartką, Ameyaw faulowany

⚽️ GOOOL 12 - Nikola Stojilković 0:1 głową po dośrodkowaniu z prawej strony Tomasza Mokwy

9 - akcja i dośrodkowanie Kuropatwińskiego, zza szesnastki uderzył z lewej nogi Wojtylak, ale niecelnie. Mimo to zebrał gromkie brawa od kibiców

7 - tym razem z wolnego z 20 metrów Lipski. Piłka po głowie zawodnika Włocłavii i mamy pierwszy rzut rożny. Było po nim groźnie

5 - z wolnego Kądzior, ale Jodłowiec obok słupka

2 - groźnie pod bramką Piasta, po zagraniu rzutu wolnego

1 - pierwsza interwencja medyczna, za boiskiem opatrywany Behlke

1 - Włocłavia od środka