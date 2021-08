Włocławek. Brzęknęło szkło, polała się krew. Prokuratura: To było usiłowanie zabójstwa

- Po dotarciu na miejsce policjanci ustalili, że 24-latek wraz ze swoim 28-letnim znajomym najpierw wspólnie spożywali alkohol, a następnie doszło pomiędzy nimi do sprzeczki i bójki - wyjaśnia nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Podczas tego zajścia młodszy z mężczyzn zadał swojemu kompanowi uderzenia rozbitą butelką, powodując obrażenia. Poszkodowany trafił do szpitala, a 24-latek został zatrzymany przez policjantów na terenie posesji i przewieziony do komendy.