Włocławek gorszy od Włocławka pod względem zamożności!

Jak wyniki rankingu "Wspólnoty" przyjmują władze Włocławka?

- Naszą ambicją jest, żeby Włocławek znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu - mówi Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka. - To oznaczałoby bowiem, że mieszkańcom się dobrze powodzi, a my na maksa pozyskujemy pieniądze z zewnątrz. Na razie jednak Sopotu nie jesteśmy w stanie wyprzedzić, choć pokazujemy, że też umiemy zdobywać pieniądze - nie tylko rządowe, ale i z funduszy norweskich czy bezpośrednio od Komisji Europejskiej. Efektem tego są takie inwestycje jak chociażby przebudowa alei Jana Pawła II, Skarbiec Fajansu, osiedle Celulozowa czy Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie. Na początku kadencji przyjęliśmy jednak, że schylamy się po każdą dostępną nam złotówkę czy euro i to konsekwentnie robimy.