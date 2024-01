Włocławek wynajmie mieszkania zdolnym absolwentom. Takie są kryteria i zasady. Zdjęcia

- Są to osoby, które ukończyły kierunek techniczny uczelni wyższej studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, uzyskując tytuł inżyniera lub magistra inżyniera, legitymują się dyplomem ukończenia uczelni wyższej ze średnią co najmniej 4,75 i są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a miejscem świadczenia pracy jest miasto Włocławek i w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 30. roku życia, i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, to znaczy nie przysługuje im inny tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie Włocławka – wyliczyła Domicela Kopaczewska, dodając że są to zasadnicze kryteria, które winny spełniać osoby składające wnioski.