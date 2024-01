Włocławianin poprowadzi "Pytanie na Śniadanie"! Oto Filip Antonowicz, nowa gwiazda TVP [27.01.2024]

Filipa Antonowicza zobaczymy w duecie z doskonale znaną od lat telewizyjną gwiazdą Katarzyną Dowbor. W tym wypadku różnica 26 lat nie miała znaczenia. - Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nic sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracę - powiedziała w rozmowie z serwisem Wirtualne Media Kinga Dobrzyńska, szefowa "PnŚ".

Tak mieszka i żyje na co dzień włocławianin Filip Antonowicz - nowy prowadzący "Pytanie na Śniadanie" w TVP2

Filip Antonowicz ma także bardzo znane rodzeństwo. Jego starszy brat Dominik to naukowiec i profesor wydziału Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK, a od niedawna także przewodniczący rady Uniwersytetu Gdańskiego, średnia z rodzeństwa Anna Antonowicz to z kolei aktorka, która na co dzień występuje w niemieckich produkcjach telewizyjnych i z pewnością za naszą zachodnią granicą jest nawet popularniejsza niż w Polsce.