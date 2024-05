Wnętrza domu Pauliny Sykut-Jeżyny na zdjęciach. Efektowny balkon i strefa ćwiczeń [3.05.2024 r.]

Mieszkanie znajduje się w budynku z windą i podziemnym garażem, co zapewnia komfortowe warunki życia w centrum Warszawy. Ta prestiżowa lokalizacja to marzenie każdego miejskiego mieszczucha, a cena nieruchomości potwierdza wyjątkowość tego miejsca.

Nowoczesność z nutką natury. Design i aranżacja mieszkania Pauliny Sykut-Jezyny

Wnętrza mieszkania emanują nowoczesnym stylem, gdzie dominuje harmonijne połączenie bieli z ciepłym drewnem. Przestrzeń ta została zaprojektowana tak, aby stanowiła idealne tło dla rodzinnego życia oraz spotkań towarzyskich. Jasne meble w kuchni perfekcyjnie współgrają z eleganckim grafitowym blatem, tworząc wyjątkową atmosferę wspólnych posiłków i rozmów.

Jednym z najbardziej urokliwych miejsc w mieszkaniu jest przestronny balkon, gdzie zielenią rządzą rośliny, takie jak hortensje i rododendrony. To idealne miejsce nie tylko do wypoczynku, ale także do codziennych ćwiczeń fizycznych, które Paulina uprawia, dbając o swoje zdrowie i kondycję.