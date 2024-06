Wnętrza domu Zenona Martyniuka. Tak wygląda w środku dom króla disco polo [9.06.2024]

Historia disco polo według Zenka Martyniuka

Zenon Martyniuk, nazywany królem disco polo, nie tylko cieszy się sławą dzięki swojej muzyce, ale również przyczynił się do powstania nazwy tego gatunku. Inspiracją dla niego stała się postać Savage'a, popularnego włoskiego wokalisty z lat 90.

Przed erą disco polo, muzyka ta była znana jako "muzyka chodnikowa". Zenek wspomina, jak kasety z tą muzyką były sprzedawane na bazarach i przy większych sklepach, co dodawało temu gatunkowi muzycznemu autentyczności i bliskości z ludźmi.

Martyniuk podkreśla prostotę i serdeczność disco polo, co jest kluczem do sukcesu tego gatunku. Muzyka ta emanuje autentycznością, co sprawia, że trafia w serca zarówno wykonawców, jak i słuchaczy.