Wnętrza Pałacu Buckingham. Tak mieszkała królowa Elżbieta II - mamy zdjęcia [12.12.2023]

Tak wyglądają wnętrza Pałacu Buckingham. Tak mieszkała królowa Elżbieta II

Główną siedzibą zmarłej królowej Elżbiety II był właśnie Pałac Buckingham. To w nim przyjmowała przywódców państw i innych gości na oficjalnych audiencjach. Miłośnicy brytyjskiej monarchii z pewnością kojarzą pałacowy balkon, z którego rodzina królewska pozowała do większości zdjęć, a królowa wychodziła do zebranych podczas ważnych uroczystości państwowych.