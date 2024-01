Wniosek PiS z Torunia do prokuratury w sprawie Radia PiK. Order Orła Białego dla Kamińskiego i Wąsika?

Prokurator ma umocowania

- To jest sytuacja bez precedensu, z która nigdy nie mieliśmy do czynienia, a w naszym przekonaniu również sytuacja, w której doszło do naruszania przepisów ustaw, postawić 17 lokalnych rozgłośni w stan likwidacji – rozpoczął Michał Jakubaszek. - W związku z tym, co stało się w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw postanowiliśmy złożyć wniosek do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, żeby prokuratura skorzystała ze swoich praw i przystąpiła do postępowania wszczętego przez ministra Sienkiewicza. Chodzi o to, aby uchwała została oprotestowana przez prokuraturę, bo ta ma takie umocowania.

Radny Jakubaszek poinformował, że pod wnioskiem, obok niego podpiszą się radni Przemysław Przybylski i Wojciech Klabun.