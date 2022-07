Woda rodzynkowa na odchudzanie, lepszą pracę wątroby i w profilaktyce nowotworowej. Oto 5 powodów, dla których warto pić wodę rodzynkową Agata Siemiaszko

Picie wody rodzynkowej zyskuje na popularności, szczególnie wśród celebrytów, sportowców i osób dbających o zdrowie organizmu. Podpowiadamy, co się dzieje z organizmem, gdy regularnie ją spożywasz.

Rodzynki to popularne bakalie, które stanowią nieodłączny element wielu ciast, deserów, a nawet sałatek i dań głównych. Są one cennym źródłem przeciwutleniaczy, które chronią komórki i tkanki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników tlenowych. Dodatkowo zawierają jod, czyli pierwiastek niezbędny do prawidłowej pracy tarczycy. Warto sięgać również po wodę rodzynkową, która wspiera układ pokarmowy, a także zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów. Oto 5 najważniejszych korzyści zdrowotnych, wynikających z jej codziennego spożywania.