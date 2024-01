Woda z cytryną i imbirem - takie ma właściwości. Wspomaga odchudzanie i oczyszcza z toksyn [12.01.2024 r.]

Jak picie wody z cytryną i imbirem działa na organizm? Jak przygotować taki napój i jak go stosować, by osiągnąć najlepsze efekty? Zobacz teraz w galerii ►

Cytryna odświeża oddech, pobudza lepiej niż kawa, reguluje rytm wypróżnień, łagodzi zgagę, przyspiesza metabolizm. Imbir z kolei działa rozgrzewająco, antybakteryjnie, antygrzybiczo, a nawet zwalcza wirusy. Oba składniki połączone w jednym napoju dają wiele korzyści, detoksykują organizm i wspomagają odchudzanie. Woda z imbirem i cytryną ma potwierdzone działanie odchudzające. Zobacz, jak działa ten napój i jak go stosować, by uzyskać najlepsze efekty.

Cytryna - co to za owoc? Jakie ma właściwości?

Cytryna pochodzi prawdopodobnie z południowo-wschodnich Chin. Jest to krzyżówka limy z cytronem. Cytryna to bogate źródło witaminy C, beta-karotenu, witamin z grupy B, E, potasu, magnezu, sodu i żelaza. To naturalny środek na wzmocnienie odporności. Dlatego często stosowana jest przy przeziębieniu. Zawiera także sporo rutyny, która zapobiega utracie witaminy C z organizmu i uszczelnia naczynia krwionośne.

Imbir - co to za przyprawa? Jakie właściwości ma imbir?

Imbir to przyprawa o charakterystycznym, korzennym zapachu i smaku. To, co znamy pod nazwą "imbir", to korzeń tej rośliny. Najpopularniejszą odmianą imbiru jest imbir lekarski. Jest powszechnie używany w wielu kuchniach świata. Ma też zastosowanie przy produkcji kosmetyków. Imbir - podobnie jak cytryna - wspomaga odporność, działa także rozgrzewająco, antybakteryjnie, antygrzybiczo i przeciwwirusowo. Dzięki tym właściwościom stosowany jest przy łagodzeniu przebiegu infekcji sezonowych.

Substancje aktywne w imbirze

Imbir zawiera związek chemiczny o nazwie gingerol. Wykazuje on silne właściwości antyoksydacyjne, łagodzi stany zapalne oraz ból. Zawiera też shogaol, który ma działanie przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Świeży imbir to źródło gingerolu, a sproszkowany imbir to źródło shogaolu.

Kiedy pić wodę z cytryną i imbirem?

Wodę z cytryną i imbirem najlepiej pić rano, pół godziny przed pierwszym posiłkiem czyli na czczo. Wówczas składniki aktywne z imbiru i cytryny pobudzą układ trawienny do pracy i przyniosą organizmowi największe korzyści. Taki napój należy pić regularnie. Pierwsze efekty można zauważyć po około dwóch tygodniach.

Woda z cytryną i imbirem - takie ma właściwości

Zarówno cytryna, jak i imbir zawierają mnóstwo cennych składników i korzystnie oddziałują na organizm. Połączenie tych dwóch składników ma wyjątkową moc. Zobacz teraz w galerii, w jaki sposób imbir i cytryna wspomagają odchudzanie i detoksykację organizmu.

Wideo Pododdział Pulmonologiczny ICZMP