Woda z kurkumą - takie ma właściwości. Na to pomaga picie wody z kurkumą [29.04.2024 r.]

Kurkuma - jakie ma właściwości?

Kurkuma to roślina o nazwie ostryż długi (Curcuma longa L.), gatunek byliny z rodziny imbirowatych. Inne używane nazwy to: szafran indyjski, ostryż Zohary, kurkuma długa, ostryż indyjski. Bulwę ostryżu mieli się i suszy i tak powstaje przyprawa kurkuma - żółtopomarańczowy proszek o charakterystycznym smaku i aromacie.

Jak zrobić napój z kurkumą?

Kurkuma trudno się wchłania. Są jednak sposoby, by wzmocnić działanie kurkumy i poprawić jej wchłanianie. Pierwszy sposób to dodanie do wody odrobiny mleka - tłuszcz doskonale rozpuści składnik aktywny. Drugą metodą jest dodanie do wody małej ilości pieprzu. Jak wykazują badania, piperyna zawarta w pieprzu znacznie poprawia wchłanianie kurkumin.