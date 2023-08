Woj. kujawsko-pomorskie - kąpieliska otwarte dziś (29.08.2023). Lista

Dowiedz się, które kąpieliska w województwie kujawsko-pomorskim 29.08.2023 są otwarte. W Polsce sezon na kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. Publikujemy informacje dotyczące stanu wody i temperatury. Sprawdzisz także, jakie dodatkowe atrakcje oferuje kąpielisko.

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kąpielisko Borówno nad jeziorem Borówno Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.08.2023

Godziny otwarcia: 09:00 - 20:00

Adres:

Borówno, Spacerowa

Borówno

kujawsko-pomorskie

Borówno, Spacerowa Borówno kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Borówno

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: błękitna flaga, teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko gminne w Koronowie - Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 17°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 29.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Koronowo, Wypoczynkowa 6 (Pieczyska)

Koronowo

kujawsko-pomorskie

Koronowo, Wypoczynkowa 6 (Pieczyska) Koronowo kujawsko-pomorskie Akwen: Zbiornik Koronowski

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Starogrodzkie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 26.08.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 24.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Chełmno, Jastrzębskiego

Chełmno

kujawsko-pomorskie

Chełmno, Jastrzębskiego Chełmno kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Starogrodzkie

Długość lini brzegowej: 95m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Miejska w Więcborku Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Więcbork, Więcbork

Więcbork

kujawsko-pomorskie

Więcbork, Więcbork Więcbork kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Więcborskie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Miejska w Chełmży Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2023 - 30/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 14.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Chełmża, Łazienna

Chełmża

kujawsko-pomorskie

Chełmża, Łazienna Chełmża kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Chełmżyńskie

Długość lini brzegowej: 52m Dodatkowe informacje: na kąpielisku jest pomost, molo, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

ZOBACZ KONIECZNIE Jak przetrwać upały? Oto niezawodne sposoby na ochłodę

Kąpielisko: Bysław Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Bysław, Główna

Bysław

kujawsko-pomorskie

Bysław, Główna Bysław kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Bysławskie

Długość lini brzegowej: brak danych Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

To przeczytaj, jeżeli planujesz wakacje

Kąpielisko: Gostycyn - Piła Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: 12:00 - 18:00

Adres:

Gostycyn, Pilska

Gostycyn

kujawsko-pomorskie

Gostycyn, Pilska Gostycyn kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Środkowe

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jeziorem Deczno Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 16/06/2023 - 3/09/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 29.08.2023 Temperatura powietrza: 15°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: 09:00 - 19:00

Adres:

Sulnówko, Sulnówko

Sulnówko

kujawsko-pomorskie

Sulnówko, Sulnówko Sulnówko kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Deczno

Długość lini brzegowej: 316m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Plaża Miejska w Sępólnie Kraj. Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 21°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: 11:00 - 19:00

Adres:

Sępólno Krajeńskie, Sępólno Kraj.

Sępólno Krajeńskie

kujawsko-pomorskie

Sępólno Krajeńskie, Sępólno Kraj. Sępólno Krajeńskie kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Sępoleńskie

Długość lini brzegowej: 55m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko w Wiecanowie Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 20:00

Adres:

Wiecanowo, Wiecanowo

Wiecanowo

kujawsko-pomorskie

Wiecanowo, Wiecanowo Wiecanowo kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Wiecanowskie

Długość lini brzegowej: 65m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Cekcyn Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 25.08.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Cekcyn, Cisowa

Cekcyn

kujawsko-pomorskie

Cekcyn, Cisowa Cekcyn kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Wielkie Cekcyńskie

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Kamionkowskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 23/06/2023 - 20/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 19.08.2023 Temperatura powietrza: 30°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 5 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 11.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Kamionki Małe, Kamionki Małe

Kamionki Małe

kujawsko-pomorskie

Kamionki Małe, Kamionki Małe Kamionki Małe kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Kamionkowskie

Długość lini brzegowej: 349m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko: Głęboczek Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 16.08.2023 Temperatura powietrza: 29°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Tuchola, Podmiejska

Tuchola

kujawsko-pomorskie

Tuchola, Podmiejska Tuchola kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Głęboczek

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Ośrodka Wypoczynkowego "Jutrzenka" w Gołąbkach Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.09.2023 Temperatura powietrza: 30°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Cegielnia, Cegielnia, 88-420 Rogowo

Cegielnia

kujawsko-pomorskie

Cegielnia, Cegielnia, 88-420 Rogowo Cegielnia kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Przedwieśnia

Długość lini brzegowej: 25m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko "Plaża Miejska" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 25.08.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 4 m/s Flaga: Czerwona

Ocena wody: Woda nieprzydatna do kąpieli ze względu na inne wymagania

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 09:00 - 20:00

Adres:

Grudziądz, Zaleśna 1

Grudziądz

kujawsko-pomorskie

Grudziądz, Zaleśna 1 Grudziądz kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Rudnickie Wielkie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko G.O.W. "Delfin" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 15/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 16.06.2023 Temperatura powietrza: 26°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 8 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 18.08.2023

Godziny otwarcia: 09:30 - 20:30

Adres:

Biały Bór, Biały Bór

Biały Bór

kujawsko-pomorskie

Biały Bór, Biały Bór Biały Bór kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Rudnickie Wielkie

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Przyjezierze - plaża główna Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 10.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Przyjezierze, Przyjezierze

Przyjezierze

kujawsko-pomorskie

Przyjezierze, Przyjezierze Przyjezierze kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Ostrowskie

Długość lini brzegowej: 100m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Trzcianno Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.08.2023 Temperatura powietrza: 27°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: 12:00 - 18:00

Adres:

Łoboda, Łoboda

Łoboda

kujawsko-pomorskie

Łoboda, Łoboda Łoboda kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Trzcianno

Długość lini brzegowej: 63m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko "Jezioro Chełmica" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 1/07/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Chełmica Duża, Chełmica Duża

Chełmica Duża

kujawsko-pomorskie

Chełmica Duża, Chełmica Duża Chełmica Duża kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Chełmica

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad jeziorem Czarnym Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 20°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Włocławek, Włocławek

Włocławek

kujawsko-pomorskie

Włocławek, Włocławek Włocławek kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Czarne

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko miejskie na jeziorze Wikaryjskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 18°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 2 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Warząchewka Polska,

Warząchewka Polska

kujawsko-pomorskie

Warząchewka Polska, Warząchewka Polska kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Wikaryjskie

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko "Plaża Choceń" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 27/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 24°C Temperatura wody: 22°C Prędkość wiatru: 1 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 22.08.2023

Godziny otwarcia: 11:00 - 18:00

Adres:

Choceń, Jeziorna

Choceń

kujawsko-pomorskie

Choceń, Jeziorna Choceń kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Borzymowskie

Długość lini brzegowej: 65m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko Stanica Wodna Bachotek Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 26/06/2023 - 27/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 27.08.2023 Temperatura powietrza: 25°C Temperatura wody: 23°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: 09:00 - 19:00

Adres:

Bachotek, Bachotek

Bachotek

kujawsko-pomorskie

Bachotek, Bachotek Bachotek kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Bachotek

Długość lini brzegowej: 60m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, natryski, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, miejsce na plaży dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska.

Kąpielisko "Plaża Miejska w Chodczu" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 19/06/2023 - 31/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 28.08.2023 Temperatura powietrza: 19°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 23.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Chodecz, Chodecz

Chodecz

kujawsko-pomorskie

Chodecz, Chodecz Chodecz kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Chodeckie

Długość lini brzegowej: 70m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, dostępne dla osób niepełnosprawnych, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Kąpielisko nad Jeziorem Górznieńskim Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 27/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 25.08.2023 Temperatura powietrza: 23°C Temperatura wody: 21°C Prędkość wiatru: 3 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 21.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Górzno, Leśna 24

Górzno

kujawsko-pomorskie

Górzno, Leśna 24 Górzno kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Górznieńskie

Długość lini brzegowej: 88m Dodatkowe informacje: teren ogrodzony, wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, do wglądu regulamin kąpieliska.

Kąpielisko "Lubieńskie" Przydatne informacje o kąpielisku: Sezon kąpielowy: 24/06/2023 - 20/08/2023

Warunki: Data ostatniego pomiaru: 20.08.2023 Temperatura powietrza: 27°C Temperatura wody: 24°C Prędkość wiatru: 0 m/s Flaga: Biała

Ocena wody: Woda przydatna do kąpieli

Żeby można było korzystać z kąpieliska, maksymalne stężenia mogą wynosić: escherichia coli: 1000 jtk(NPL)/100 ml i enterokoków: 400 jtk(NPL)/100 ml. Klasyfikacja: 2022 - Jakość doskonała ⭐⭐⭐

Data badania: 4.08.2023

Godziny otwarcia: 10:00 - 18:00

Adres:

Lubień Kujawski, Lubień Kujawski

Lubień Kujawski

kujawsko-pomorskie

Lubień Kujawski, Lubień Kujawski Lubień Kujawski kujawsko-pomorskie Akwen: Jezioro Lubieńskie

Długość lini brzegowej: 50m Dodatkowe informacje: wyznaczona strefa w wodzie, strefa na plaży do rekreacji i sportu, na kąpielisku jest pomost, molo, możliwość cumowania sprzętu wodnego, wydzielone miejsca na grill/ognisko, punkt czerpania wody, kosze na śmieci, toaleta, przebieralnie, maszt z flagą wopr, ratownik, miejsce do kąpieli dla dzieci, zakaz wprowadzania zwierząt domowych, do wglądu regulamin kąpieliska, tablica informacyjna.

Czym są kąpieliska? Na kąpielisku spędzisz czas w upalne dni w bezpieczny i przyjemny sposób. Woda w kąpieliskach jest stale monitorowana, a plaże są sprzątane. Na miejscu można również liczyć na pomoc ratownika. Często znajdziesz również miejsca wydzielone dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić. Kąpielisko to nic innego, jak wydzielony fragment wód powierzchniowych. Są to miejsca przeznaczone do kąpieli w celach rekreacyjnych. Na kąpielisko warto zabrać ze sobą koc, ręcznik, okulary przeciwsłoneczne, okrycie głowy oraz krem z filtrem. Nie zapomnij również o wodzie lub innych napojach, gdyż nawadnianie się w upalne dni jest bardzo istotne. By miło spędzić czas zabierz ze sobą książkę, słuchawki lub piłkę.

Dane pochodzą ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Dziennik Bałtycki. Sonda - co sprawia, że wypoczynek jest wyjątkowy?