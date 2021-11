Wojsko zainwestuje przy ul. Polnej w Toruniu. Ale tylko w nowe ogrodzenie

Dwie działki przy ul. Polnej to jedna z najdziwniejszych spraw w historii toruńskich nieruchomości ostatnich dekad. Teren należał do wojska, które przez kilka dekad pilnie strzegło kilku pruskich budynków i rozpadających się baraków. W końcu jednak armia uznała go za zbędne z punktu widzenia obronności i wiele lat temu wcisnęła Agencji Mienia Wojskowego. AMW złożyła wniosek o sporządzenie planu miejscowego dla terenu o powierzchni ponad 20 hektarów. Teren jest urokliwie zadrzewiony, więc idealnie nadawał się na funkcje osiedla mieszkaniowego.