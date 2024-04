Wójtowie Białych Błot i Osielska wśród wielkich przegranych. Jak w innych gminach? Oto wyniki II tury w pow. bydgoskim

Zmiany w Osielsku i Białych Błotach

Funkcję stracił także dotychczasowy wójt Białych Błot Dariusz Fundator. W II turze pokonała go Magdalena Maison startująca pod hasłem „W dobrą stronę”. Głos oddało na nią 54,42 proc. wyborców, podczas gdy dotychczasowy wójt otrzymał poparcie 45,58 proc. głosujących. Magdalena Maison mieszka w Kruszynie Krajeńskim, ma 42 lata i wykształcenie wyższe, nie należy do żadnej partii politycznej.

Nowi włodarze w Dobrczu i Nowe Wsi Wielkiej

Słaba frekwencja

Frekwencja w II turze była dużo niższa niż w I turze wyborów. W powiecie bydgoskim do urn poszła mniej niż połowa uprawnionych. Dokładny wynik to: 43,47 proc. (w I turze było to ponad 52 proc.). Najwięcej osób zagłosowało 21 kwietnia w gminie Osielsko – 45,54 proc. ( w I turze było to blisko 58 proc.).

Najmniej licznie do urn poszli wyborcy z gminy Białe Błota. Tu frekwencja wyniosła zaledwie 40,39 proc.