WOŚP 2024 w Golubiu-Dobrzyniu - program. Zobacz jakie wydarzenia zaplanowano w niedzielę 28 stycznia

Finał WOŚP w Golubiu-Dobrzyniu - program

Imprezę finałową zaplanowano w Zespole Szkół Miejskich. Od godz. 10 do 15 w szkole będzie punkt krwiodawstwa w ramach akcji „Pomaganie Masz we Krwi”. Impreza rozrywkowa rozpocznie się o godz. 15 i potrwa do 20. W programie są występy artystyczne dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2, uczniów Zespołu Szkół Miejskich, Szkoły Podstawowej nr 1, Powiatowej Orkiestry Dętej przy Publicznej Szkole Muzycznej i Stopnia. Będą też pokazy taneczno-baletowe grup tanecznych Domu Kultury, pokaz zumby, salsy, bachaty. Można będzie zobaczyć jak udzielać pomocy przedmedycznej oraz przekonać się za pomocą symulatorów co dzieje się ze zmysłami po spożyciu alkoholu i narkotyków . Uczniowie „Plastyka” będą wykonywać zdjęcia w technice kolodionowej (na szkle). Zaplanowano kiermasz książek. Będą też stoiska, m. in. Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt „Przyjazna Buda”, Stowarzyszenia „Czysta Woda”, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej . Pojawi się też kawiarenka. Zaplanowano też kiermasz i licytacje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na szkolnym boisku będą pokazy służb, m. in. symulacja wypadku drogowego, ratownictwa technicznego, pokazy sprzętu policyjnego, przejażdżki na motocyklach Stowarzyszenia „Stalowe Tłoki", wystawa aut amerykańskich z możliwością przejażdżki. W ramach dodatkowych atrakcji (w godz. 15-20) będzie możliwość skorzystania z GOGLI VR, gdzie użytkownik pozna wirtualną rzeczywistość w tym skok ze spadochronem, lot samolotem F-16 czy jazdę czołgiem.