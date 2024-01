WOŚP w Kujawsko-Pomorskiem 2024. Zobacz, co będzie się działo - oto program imprez

BYDGOSZCZ W Bydgoszczy sercem orkiestrowego grania będzie tradycyjnie Stary Rynek . To tu od godz. 12 rozpoczną się koncerty. Na mieszkańców czeka moc atrakcji. Po "Światełku do nieba" wystąpi zespół TSA MNKWL.

Na ulicach naszego regionu znajdziemy tysiące wolontariuszy, którzy będą zbierać datki na wsparcie szpitali. Przygotowano także szereg atrakcji. Co się będzie działo?

Ratowanie płuc dorosłych i dzieci po pandemii to temat przewodni 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Toruniu orkiestrowych wydarzeń będzie cała masa - od koncertów, parad, ściskawy aż…

GRUDZIĄDZ

Grudziądzki sztab WOŚP 2024 mieścić się będzie w hali widowiskowo-sportowej na osiedlu Lotnisko. Tutaj od g. 11 do 13 trwać będzie turniej szkół i stowarzyszeń "Uczymy się ratować i ratujemy". Od g. 13 będzie trwał koncert z występami m.in. solistów z Centrum rehabilitacji im. ks. bpa Jana Chrapka, zespołów Magja, Up The Sky oraz grupy Czekaniem.]