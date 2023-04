Wrzucamy do odpływu w brodziku i zalewamy wodą. Takie są triki na samodzielne odetkanie prysznica [4.04.23 r.]

Gdy podczas brania prysznica zauważymy, że woda zaczyna zalegać w brodziku, to sygnał, że zatkał się odpływ. Czasami wystarczy wyjąć powierzchowne zabrudzenia, aby pozbyć się problemu. Co jednak w sytuacji, gdy zanieczyszczenia znajdują się głęboko i nadal blokują swobodny przepływ? Na szczęście istnieją proste domowe sposoby na odetkanie rur. Wystarczy wrzucić to do odpływu w brodziku i zalać wrzątkiem a po chwili będzie znów w pełni sprawny!

Pixabay