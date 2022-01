Wspaniałe chwile Kamila i Asi w programie Rolnik Szuka Żony. Para jest nadal razem [zdjęcia - 9.01.2022]

Większość widzów programu "Rolnik szuka żony" uważa, że Kamil to najlepszy i najbardziej szczery uczestnik tej edycji show. Zachwytom nad nim i Asią nie ma końca. Para spędziła piękne chwile w programie podczas randek, ale teraz stara się ułożyć związek także w życiu prywatnym. Wspólne zamieszkanie w gospodarstwie Kamila oraz zaręczyny, są tego najlepszym dowodem. Zobaczcie w poniższej galerii zdjęcia z pięknych chwil Kamila i Asi w "Rolnik Szuka Żony".

"Rolnik szuka żony?" to jeden z najpopularniejszych programów na antenie Telewizji Polskiej.bTaki wynik robi wrażenie, ale też dowodzi, że "Rolnik szuka żony" z edycji na edycję jest coraz popularniejszy. Widać to też po ilości listów, jakie spływają do rolników oraz rolniczek.