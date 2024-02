Wstrzymanie wycinki opóźni budowę S10 w Kujawsko-Pomorskiem? Sejmik do Lasów Państwowych - Nie przedłużajcie, to droga śmierci

Wypadek podczas obrad

Pomysłodawcy zaapelowali w nim, aby jak najszybciej uruchomić zablokowaną wycinkę. Chodzi o zakończenie prac przed rozpoczęciem sezonu lęgowego ptaków, kiedy to wyrąb musi zostać wstrzymany. Radni rządzącej koalicji przyłączyli się do tego pomysłu, choć długo trwały spory jak apel ma być sformułowany. Swoje poprawki zaproponował m.in. wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, prezes stowarzyszenia na rzecz budowy drogi S10. Wicemarszałek opisał incydent, który omal nie zakończyłby się śmiertelnym wypadkiem podczas podróży służbowej. W trakcie dyskusji nad formą pisma, radny Roman Jasiakiewicz (KO) poinformował o kolejnym śmiertelnym wypadku na S10.

Lasy: spokojnie, to tylko rozmowy

Zwróciliśmy się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Rzeczniczka, Honorata Galczewska uspokaja: - Co do apelu radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego mogę zapewnić, że planowane jest wznowienie prac przygotowawczych, polegających na usunięciu drzewostanów pod budowę drogi ekspresowej S10 na odcinku 2, z wyłączeniem fragmentu terenów w okolicach Źródlisk (w Nadleśnictwie Solec Kujawski). Aktualnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu prowadzi rozmowy w przedmiotowej sprawie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, które pozwolą podjąć działania zgodne z obowiązującymi przepisami. Nie powinno to zagrozić terminom realizacji inwestycji.