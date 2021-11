Wszystkich Świętych 2021 na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. Oto bieżący raport

W niedzielę z kolei będą kursować linie specjalne (tak jak w sobotę), tramwaje i autobusy pojadą według standardowych niedzielnych rozkładów. Nie dotyczy to jednak linii nr 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 79, 89 na których będą obowiązywały rozkłady niedzieli handlowej.



W dniu Wszystkich Świętych linie specjalne będą kursować jeszcze częściej (110 co 7 minut). Tramwaje linii nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 w godzinach około 9.00–18.00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością co około 20 minut, a tramwaje linii nr 5 i 7 co około 10 minut.





Autobusy linii nr 51, 54, 55, 56, 58, 61, 71, 77 będą kursowały według rozkładów niedzieli handlowej

57, 59, 60, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 będą kursowały według rozkładów niedzielnych

nr 69 i 89 – łącznie, co ok. 5 minut

nr 65 – co ok. 7 minuty

nr 67, 79 – co ok. 10 minut

nr 74 – co ok. 12 minut

nr 52, 53, 64, 68 – co ok. 15 minut

nr 83 – co ok. 16 minut

nr 73 – co ok. 60 minut