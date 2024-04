- Dziękuję całej mojej drużynie. To nasz wspólny sukces - mówił ok. 1 w nocy Maciej Glamowski gdy spłynęły wyniki z ponad 40 na 55 lokali wyborczych. - Dziękuję mojej rodzinie: Beacie, Janowi, Gosi. Wszyscy razem ciężko pracowaliśmy przez ostatnie tygodnie. To nasz sukces ostatnich pięciu lat.