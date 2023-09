Wybory do Senatu 2023 w kujawsko-pomorskim. W zachodniej części regionu kandydują znani politycy

Drugim kandydatem PiS do Senatu, z okręgu 9 bydgoskiego jest zastępca wojewody, Radosław Kempinski . Przez 16 lat był nauczycielem matematyki, fizyki i informatyki w Zespole Szkół w Sicienku (po reformie oświaty w SP w Sicienku). W latach 2014-2018 był radym powiatu bydgoskiego. Do Rady Powiatu Bydgoskiego został również wybrany w 2018 roku, ale zrezygnował z funkcji radnego i podjął pracę na rzecz Sicienka. Od 1 stycznia 2019 jest zastępcą wójta gminy Sicienko, a pracę w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim rozpoczął 1 września 2021 roku.

Pakt Senacki

"(...) otrzymałem wsparcie jako kandydat na senatora od: PO, Polski 2050 Sz. Hołowni, PSL, Lewicy, a dodatkowo Ruchu Samorządowego TAK dla Polski" - napisał Brejza na swoim profilu w portalu społecznościowym. "Kandyduję, bo to najważniejsze dla Polski wybory od 1989 roku. Kandyduję i proszę o wsparcie tych wszystkich, których poglądy zgodne są z poniższym referendum: - Czy jesteś za zabieraniem Tobie wolności, wykorzystywaniem służb specjalnych do łamania prawa, narzucaniem jedynie słusznej ideologii, sposobu życia z bezwzględnym wykorzystaniem wszystkich instytucji państwowych? Odp. NIE! Czy jesteś za wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej i NATO? Odp. NIE! Czy jesteś za likwidacją niezależności TVN, Onetu, WP, Radia ZET, RMF i wszystkich pozostałych mediów prywatnych, tak jak to uczyniono z TVP, rozgłośniami publicznymi i większością prasy lokalnej? Odp. NIE! Czy jesteś za wszechobecnym kłamstwem i obłudą, szczuciem, nienawiścią, indoktrynacją polityczną, zawłaszczaniem majątku narodowego oraz instytucji służących przestrzeganiu prawa, korupcją polityczną, kupowaniem głosów wyborczych? Odp. NIE!

W sierpniu głośnym echem odbiła się wymiana zdań między Ryszardem Brejzą i Mikołajem Bogdanowiczem. Poszło o kampanię banerową w Inowrocławiu. Wielkoformatowe ogłoszenia rozwieszane w mieście głosiły, że na skutek decyzji rządu Inowrocławiowi zabrano od 2019 roku 58 milionów złotych. Mikołaj Bogdanowicz zabrał głos w tej sprawie: - To nie był zły czas dla Inowrocławia. Rządowe wsparcie wyniosło ponad 66 milionów złotych - mówił Bogdanowicz na jednej z konferencji prasowych. Podał, m.in. dane o spadku zadłużenia Inowrocławia w stosunku do dochodów miasta. I tak w 2010 roku wynosiło ono 55 proc., w 2015 - 36 proc., a w 2022 - 28 proc.

Była też mowa o dochodach miasta. W 2010 roku było to niecałe 207 mln zł, 2015 - 268 mln zł, a w 2022 - 406 mln zł. Wojewoda przypomniał, że dochody, to m. in. wpływy do budżetu z podatków PIT i CIT, a te uzależnione są od polityki rządu. W 2010roku suma podatku PIT i CIT w budżecie Inowrocławia wyniosła - 40 mln zł, w 2015 - 54 mln zł, a w 2022 - 81 mln zł plus 9,3 mln zł w ramach rekompensaty rządowej na skutek obniżki podatków.

- W 2023 roku Inowrocław otrzyma 19 milionów rekompensaty - zaznaczył wojewoda.