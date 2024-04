Wybory samorządowe 2024 - frekwencja w Polsce z godz. 12:00. Oto nowe dane z województw

Wybory samorządowe 2024 - frekwencja w Polsce

Wybory samorządowe 2024 w Polsce trwają. Lokale wyborcze są otwarte od 7:00 do 21:00.

Głosowanie przebiega spokojnie w słonecznej atmosferze - powiedział Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW.

PKW podało dane o frekwencji w Polsce na godz. 12:00.

Frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 12.00 wyniosła 16,52 proc.

Według najnowszych danych PKW, 7 kwietnia 2024 roku do urn wyborczych do godz. 12:00 poszło 16,52 proc. osób uprawnionych do głosowania. Dane z poszczególnych województw prezentujemy w poniższej galerii.