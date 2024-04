Wybory samorządowe 2024. Propozycje Macieja Glamowskiego i jego kandydatów dla mieszkańców osiedli w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Propozycje KWW Sojusz Obywatelski Grudziądz Macieja Glamowskiego dla okręgu nr 4

We wtorek, 2 kwietnia, Maciej Glamowski, urzędujący prezydent Grudziądza, ubiegający się o ponowny wybór na to stanowisko, zaprezentował swoją ofertę i swoich kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 4, który obejmuje osiedla Strzemięcin, Rządz, Mniszek, Chełmińskie w Grudziądzu.

Jak przypomniał Glamowski, na Rządzu trwa właśnie budowa nowego układu komunikacyjnego ul. Kulerskiego, Sosnkowskiego, węzła przesiadkowego. Miasto przygotowuje się do rozwoju sieci tramwajowej z Rządza w kierunku Mniszka.

Niebawem ruszyć ma gruntowna modernizacja ul. Dębowej, na którą miasto ma już zarezerwowane pieniądze. - Rozpiszemy przetarg na budowę mostka na ul. Jaśminowej, chodzi o to, aby stworzyć bezpieczne dojście dzieci do szkoły, do kompleksu edukacyjnego - mówił Glamowski. Zapowiedział przygotowanie dokumentacji na modernizacje kolejnych ulic.