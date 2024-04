Wybory samorządowe 2024 w Golubiu-Dobrzyniu. Relacja, frekwencja, zdjęcia, tu będą wyniki

Tuż po godz. 12 odwiedziliśmy lokal wyborczy nr 1, zlokalizowany w Szkole Podstawowej nr 1, przy ulicy Zamkowej w Golubiu-Dobrzyniu. Nie było tłumów, ale głosujący cały czas się pojawiali. Zdarzało się, że chwilę trzeba było poczekać na wolną kabinę, by wejść i zaznaczać x na listach. Frekwencja na godz. 12 w tym lokalu wyniosła 12,43 proc.

- Frekwencja jest niezła jak na tę godzinę. Głosowanie przebiega spokojnie, nie ma zakłóceń. Pogoda sprzyja spacerom do lokali, więc pewnie wynik frekwencyjny będzie zadowalający – mówi Danuta Pokwicka, przewodnicząca komisji.

Zastępca Janusz Surmacewicz dodaje: - Tradycyjnie najwięcej osób głosujących pojawia się po mszach. Jest sporo rodzin, które głosują wspólnie, razem wchodzą do kabin.

W lokalu spotkaliśmy sporo mieszkańców. - Wybory są dla nas bardzo ważne, dotyczą bowiem wielu aspektów życia, naszej przyszłości. Kwestie polityczne są obecne w naszym domu. Naszym dzieciom od zawsze pokazywaliśmy istotę udziału w wyborczych głosowaniach. Korzystają z tego od 18 roku życia. Uważam, że to właśnie młodzi ludzie powinni aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, głosować, decydować o przyszłości. My głosujemy rodzinnie. Dla nas najważniejsze są wybory parlamentarne. Niestety nie zawsze mamy kandydata, który nas przekonuje, ale stawiamy na partię, która jest nam najbliższa – zaznacza Izabella Najder, która głosowała z mężem i córką.

Irena Kocińska również głosuje „od zawsze”. - Chcemy mieć wpływ na rzeczywistość, w jakiej żyjemy, zmieniać ją. Na każde wybory chodzę. Dziś rodzinnie, z mężem – mówi Irena Kocińska.Przypominamy, że lokale wyborcze są czynne do godz. 21. Do czasu ich zamknięcia trwa cisza wyborcza - w tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz kandydatów i prowadzenie kampanii (m.in. zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów, manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozpowszechnianie materiałów wyborczych czy ulotek). Zakaz obowiązuje też w internecie.