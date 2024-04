Wybory samorządowe 2024 w Golubiu-Dobrzyniu. Relacja, frekwencja, zdjęcia, tu będą wyniki

- Niestety, frekwencja nie jest duża, na godz. 12 poniżej 10 procent. Jeśli się tak utrzyma do końca dnia, to będzie na poziomie 30 procent – mówi Danuta Pokwicka, przewodnicząca komisji.

Na głosowaniu pojawia się sporo rodzin, które głosują wspólnie, razem wchodzą do kabin. Są dziadkowie z wnukami, rodzice zabierają na głosowanie dzieci. Starsi uczą i pokazują istotę udziału w wyborczych głosowaniach. Ale jest też sporo przykładów, że to seniorom pomagają młodsi, gdy dotarcie do lokalu sprawia trudność.