Kilka osób zostało poparzonych w wyniku wybuchu gazu w domu w Sulnówku pod Świeciem. Do zdarzenia doszło we wtorek (18 stycznia 2022) po godz. 14.20. Według wstępnych informacji doszło do eksplozji gazu w budynku mieszkalnym. Konstrukcja budynku najprawdopodobniej nie jest naruszona.Trzy osoby zostały poszkodowane.

Jakub Keller