Wycieczka do Izraela możliwa od 1 listopada 2021, ale trzeba mieć świeże szczepienie. Nowe zasady wjazdu nadal odstraszają

Wycieczka do Izraela możliwa od 1 listopada 2021, ale trzeba mieć świeże szczepienie. Nowe zasady wjazdu nadal odstraszająIzrael, Jerozolima. Z prawej widoczna Kopuła na Skale, meczet stojący w miejscu dawnej Świątyni Salomona. Walkerssk / pixabay.com Zobacz galerię (8 zdjęć)

Rząd Izraela ogłosił, że od 1 listopada 2021 znowu możliwe będą indywidualne wycieczki do tego kraju dla zagranicznych turystów. Niestety, wycieczka do Izraela wcale nie stała się przez to łatwa do zorganizowania. Przedstawiciele branży turystycznej już głośno narzekają, że nowe zasady wjazdu do Izraela praktycznie uniemożliwiają przybycie większości chętnych. Czy rozwiązanie, które wprowadził Izrael, stanie się nowym trendem?