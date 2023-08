Wycofane produkty przez GIS- nowe alerty w Biedronce, Lidlu i pozostałych sklepach. Lista aktualna - sierpień 2023

Ostrzeżenia GIS - tych produktów nie wolno kupować

Jeżeli masz te produkty w swoim domu, to natychmiast zwróć je do sklepu. Z wielu popularnych marketów wycofano produkty, które nie nadają się do spożycia lub użytkowania

Zobacz także: Taniej kupimy w Lidlu, Auchan, Dino czy Biedronce? Oto porównanie cen żywności w sklepach

Publikujemy szereg kolejnych ostrzeżeń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dotyczą one wadliwych produktów, których nie możemy wykorzystywać.