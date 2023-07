Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 10.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat sępoleński

Piaseczno, ul. Śląska, ul. Sobieskiego, ul. Żółkiewskiego, ul. Batorego, ul. Kochanowskiego

12.07 od godz. 9:00 do 13:00

Piaseczno, ul. Stołeczna, ul. Anny Jagiellonki, ul. Kopernika

12.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat świecki

Łazy, ul. Aleja Krakowska od numeru 189 do numeru 203, ul. Łączności od numeru 41 do numeru 49C i od numeru 56 do numeru 60

12.07 od godz. 10:00 do 14:00

powiat bydgoski

Wilcza Góra, ul. Baśniowa numery 12, 14, 16, 18

12.07 od godz. 11:00 do 15:00

powiat rypiński

Bobrowiec, ul. Mazowiecka, ul. Bobrowiecka, Kamionka, ul. Przy Stawie, ul. Przemysłowa, ul. Pod Dębami, ul. Lasek Sosnowy

13.07 od godz. 8:00 do 10:00

Bobrowiec, ul. Sowia, ul. Kormoranów, ul. Wilgi, ul. Bażancia, ul. Sójki, ul. Bukszpanowa, ul. Puszczyka, ul. Bobrowiecka

14.07 od godz. 10:00 do 14:00