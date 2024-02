Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 11.02 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 11.02? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w kujawsko-pomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat aleksandrowski Grabie, Opoczki, Opoki.

2.11 od godz. 4:49 do 9:00 powiat lipnowski Mokówko. od 2.10 godz. 18:07 do 2.11 godz. 8:15 Wyczałkowo. od 2.10 godz. 18:07 do 2.11 godz. 8:15 Kamienne Brody, Rumunki Tupadelskie. od 2.10 godz. 18:07 do 2.11 godz. 8:15 powiat świecki Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Przewodnik gm. Gniew, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

12.02 od godz. 7:00 do 14:00

Sulnowo ul. Azaliowa, i przyległe.

14.02 od godz. 7:30 do 14:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Gruczno ul. Lawendowa, Kolonia Sienkiewicza numery: 2, 3, 9, Miejsce Obsługi Podróżnych, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

16.02 od godz. 7:00 do 16:00 powiat tucholski Pruszcz ul. Promienna 18, i przyległe.

12.02 od godz. 8:00 do 13:30 Legbąd ul. Szkolna numery parzyste od 2 do 12, nieparzyste od 1 do 3, Chudzińskiego od 1 do 5, Żwirowa 1, i przyległe.

12.02 od godz. 8:00 do 11:30

Tuchola ul. Świecka 89A (szkoła), i przyległe.

12.02 od godz. 8:30 do 12:00 Wielka Klonia numery: od 14 do 23, 28, od 32 do 42, i przyległe.

14.02 od godz. 8:00 do 14:30 Rzepiczna numery: od 4D do 4J, 10A, i przyległe.

14.02 od godz. 9:00 do 14:30 Zwierzyniec numery: od 1 do 9 oraz 18, 20, i przyległe.

15.02 od godz. 8:00 do 15:30 Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Rzepiczna, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

15.02 od godz. 8:00 do 14:30

Barłogi, Brody numery: od 12 do 19, Koślinka od 1 do 18, i przyległe.

15.02 od godz. 8:30 do 14:00 Sucha os. Bieniek działki od numeru 525/5 do 525/30, i przyległe.

15.02 od godz. 10:00 do 13:30 Jeleńcz numery: 40, 46, 47, 48, i przyległe.

16.02 od godz. 8:00 do 15:30 powiat bydgoski Brak zasilania w miejscowości Makowiska dz. 117/5, dz. 117/6, dz. 117/7, dz. 117/13.

12.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Makowiska ul. Wypaleniska 15, 79, dz. 79/1, dz. 127.

12.02 od godz. 8:00 do 13:00 Dobrcz ul. Długa 49C, i przyległe.

12.02 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowościach: Niwy ul. Chochołowska 7, 11, 14, 17, 25; Tatrzańska 4, 6, 7, 9, 10, 12; Chełmińska; Ostromecka; Zawrat, Karkonoska, Marianny, Tyska, Krościeńska, Żywiecka, Bieszczadzka, Długa, Karpacka, Podhalańska; Osielsko ul. Centralna 3. Niemcz ul. Reymonta.

13.02 od godz. 7:30 do 17:00

Dąbrowa Wielka, Bronimierz

13.02 od godz. 8:00 do 11:00 Aleksandrowo ul. Pawia, i przyległe.

13.02 od godz. 8:00 do 13:30 Borówno ul. Świerkowa 2, i przyległe.

13.02 od godz. 8:00 do 14:30 Brak zasilania w miejscowości Solec Kujawski ul. Średnia 52 - 62 (str. parzysta); Jagodowa.

14.02 od godz. 7:30 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Zielonka ul. Pekanowa.

14.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brak zasilania w miejscowości Trzemiętowo 59, 61, 62, 84 ze stacji transformatorowej Trzemiętowo 5.

14.02 od godz. 8:00 do 15:00 Wudzyn ul. Kwiatowa numery: 23, 31, i przyległe.

15.02 od godz. 8:00 do 13:30 Brak zasilania w miejscowości Ciele ul. Osiedle 34.

15.02 od godz. 8:00 do 13:00 Brzoza Kanarkowa 9

15.02 od godz. 9:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowościach: Łochowo; Dereniowa; Zielona; Polna; Bursztynowa; Leszczynowa; Dębowa; Słoneczna; Na trasie; Szafirowa; Śluzowa; Szosa Bydgoska; Notecka; Mostowa; Kasztanowa; Zatokowa; Żeglarska; Brzozowa; Lisi Ogon: Malinowa; Czereśniowa; Krasińskiego; Olszynowa; Brzechwy; oraz dla stacji abonenckich: "Vitroflora" nr 89190; "Łochowo Ogrodnictwo" nr 91260; "Lisi Ogon Mewat" nr 91082; "Lisi Ogon 20" nr 9768593.

16.02 od godz. 7:30 do 14:00 Brzoza Jaskółcza 41, 39, 37, 35,

16.02 od godz. 8:00 do 11:00 Dobrcz ul. Jabłoniowa 19, i przyległe.

16.02 od godz. 8:00 do 13:30 Dobrcz ul. Agrestowa, i przyległe.

16.02 od godz. 8:00 do 13:30 powiat inowrocławski Rybitwy 55, 56, 57, 58, 59, 59b, 59a, 60, 61, 61a, 62, 63, 64, 64a, 65, 65a,

12.02 od godz. 9:00 do 12:00

Gorzany Kościelec 61, 60, 52, 59, 53, 54, 55, 57

13.02 od godz. 7:30 do 10:30

Gorzany Kościelec 61, 60, 52, 59, 53, 54, 55, 57

13.02 od godz. 19:30 do 21:00 Racice 16, Baranowo 19, 18, 17, 20, 21,

13.02 od godz. 8:00 do 13:00 Cieślin 1, 1c, 3, 3a, 2, 2a, 4, 5, 6, 9, 7, 7a, 7b,

13.02 od godz. 9:00 do 12:00 Inowrocław Radosna 28, 26, Szczęśliwa 1

13.02 od godz. 12:00 do 16:00 Tupadły 47, 47a, 48, 122, 122a, 124, 50, 51, 51a, 51b, 125, 125a, 52, 49, Krusza Zamkowa 1, 1b, 3, 2, Przerwa na czas przełączeń.

14.02 od godz. 7:30 do 9:00 Tupadły 47, 47a, 48, 122, 122a, 124, 50, 51, 51a, 51b, 125, 125a, 52, 49, Krusza Zamkowa 1, 1b, 3, 2, Przerwa na czas przełączeń.

14.02 od godz. 15:00 do 16:30

Tupadły 130 DINO,

14.02 od godz. 8:00 do 16:00 Kawęczyn 3, 4 Dom Pomocy, 16, 27, 54, 55, 56, 57, 1, 2, 58,

14.02 od godz. 9:00 do 12:00 Rucewo 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13c, 14,

14.02 od godz. 13:00 do 14:00 Skalmierowice 5, 6a, 6, 7, 8, 9, 10,

15.02 od godz. 8:00 do 14:00 Ostrowo punkt zasilany ze stacji Wierzbiczany MON

17.02 od godz. 8:00 do 15:00 powiat nakielski Brak zasilania w miejscowości Zamość Podlaski numer 1, 2, 2a, 5, 6 ze stacji transformatorowej Zamość 3.

12.02 od godz. 9:00 do 15:00

Brak zasilania w miejscowości Rynarzewo dla ulicy Powstańców Wielkopolskich 31, 31a oraz przekaźnik komórkowy Tmobile zasilany ze złacza 309 ze stacji transformatorowej Rynarzewo 16.

14.02 od godz. 8:00 do 12:00

Brak zasilania w miejscowości Wojsłąwiec ulica 700 Lecia numer 1, 1a, 2, 5, 10, 7, 7, 7c, 10 oraz działka nr 344/3 ze stacji transformatorowej Wojsławiec.

15.02 od godz. 8:00 do 12:00 powiat mogileński Jaworowo 1, Ciencisko 51, Przedbórz 1, 2, 3,

13.02 od godz. 7:30 do 14:00 Mogilno Padniewska zgodnie z plakatami

13.02 od godz. 7:30 do 15:00 Wasielewko 9, 10, 11, 12, 13, 14,

16.02 od godz. 7:30 do 13:00 powiat sępoleński Brak zasilania w miejscowości Witunia dla ulicy Wybudowanie 11 ze stacji transformatorowej Witunia 1.

13.02 od godz. 8:00 do 15:00 Brak zasilania w miejscowości Dorotowo 2, 3, 7, 9, 10 ze stacji transformatorowej Dorotowo 1 i 2.

16.02 od godz. 7:00 do 19:00

powiat żniński Władysławowo 13d, 13e,

13.02 od godz. 8:00 do 14:00 Smerzyn 116

14.02 od godz. 8:00 do 11:00 Białożewin 28,

14.02 od godz. 8:00 do 15:00 Białożewin 28,

15.02 od godz. 8:00 do 15:00 Załachowo 146, 131, 130, 129, 129a, 128,

14.02 od godz. 12:00 do 16:00 Podgórzyn Żnin Brzozowa 26, 28, 30, 32, 37, Wenecja od 40 do 53 zgodnie z plakatami

15.02 od godz. 8:00 do 11:00 Władysławowo w pobliżu 32g zasilani z ZK 93584

15.02 od godz. 8:00 do 14:00 Wiktorowo 7h, 7c, 7f, 7l,

16.02 od godz. 8:00 do 11:15

Piastowo 12a, 18, 23, 24b, 29, 30, 32, zgodnie z plakatami

16.02 od godz. 11:00 do 14:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

